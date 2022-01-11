У Рівному розпочинається щорічний фестиваль "Органний собор"

Провідні органісти України та Латвії представлять у Рівному органні твори на щорічному фестивалі "Органний собор". Мета – показати різножанровість органу, – розповіла Суспільному художня керівниця обласної філармонії Руслана Варнава. Стартує фестиваль з 11 січня.

Серед органістів, які беруть участь у фестивалі, Станіслав Калінін з Харкова. Цьогоріч він відкриватиме програму фестивалю.

Фото: Суспільне Рівне На фото органіст Станіслав Калінін, м. Харків

Музикант гратиме твір французького композитора 20-го століття Луї В'єрна, який майже сорок років був головним органістом Собору Паризької Богоматері. У програму свого виступу Станіслав Калінін також включив класичні твори для органу.

"Оскільки ми ще продовжуємо святкувати різдвяні свята, то значна частина цієї програми буде присвячена саме різдвяній органній музиці, це ноелі – обробки різдвяних французьких пісень композиторів 18-го століття. Буде представлена німецька органна класика – твори Й.С. Баха", – розповів Станіслав Калінін.

До Рівного музикант приїздить не вперше. Каже, що має особливу думку про наш орган та місцеву публіку.

"Це один з тих інструментів, які особисто я дуже люблю. Для мене завжди приємно сюди повертатися. Дуже подобається публіка, люди, які у Рівному зазвичай ходять на органні концерти, це дуже вихована, інтелігентна публіка", – додав музикант.

Окрім Станіслава Калініна, у фестивалі візьмуть участь українські органісти з Рівного, Львова, Києва, Славутича та органістка з Латвії.

"Наше завдання – показати орган у всьому жанровому розмаїтті. Це буде не лише сольно, а також у супроводі скрипки, орган і вокал, орган і фортепіано, орган і камерний струнний оркестр. Буде цікавий концерт з елементами перформативного живопису", – розповіла художня керівниця обласної філармонії Руслана Варнава.

У філармонії нагадують: що придбати квитки можна, скориставшись програмою "єПідтримка". Триватиме фестиваль до 30-го січня.

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