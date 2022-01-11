У селі на Буковині зруйнувалося приміщення будинку культури

У Ванчиковецькій громаді Чернівецької області зруйнувалося приміщення сільського будинку культури. Його не використовували впродовж трьох років, тепер приміщення не підлягає реконструкції.

Про це в коментарі Суспільному Буковина сказав староста села Олексій Ротар.

Частина приміщення клубу завалилася 4 січня. Будівля була аварійною, її покрівля прогнила і виштовхувала задню стіну. Вона не витримала тиску й обвалилась.

Будинок культури розташований в центрі села Щербинці. Зараз обвал обгородили стрічкою. Клуб закрили через аварійність три роки тому. На ремонт потрібно було понад мільйон гривень, але цих грошей в бюджеті району не знайшли, каже завідувачка клубу Тетяна Юрчук.

Суспільне Буковина Клуб в Щербинцях. Вигляд фасаду.

У приміщенні була зала на 300 місць зі сценою, фоє, кабінет для гурткової роботи та бібліотека. Раніше книги відвезли до Новоселиці, а інші речі — до сільради.

Будівля клубу не підлягає реконструкції, тому завали просто розберуть. У коментарі Суспільному голова Ванчиковецької громади Володимир Лупой сказав, що питання демонтажу розглянуть наступного тижня на засіданні виконкому.

Суспільне Буковина Руїни клубу

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