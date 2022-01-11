У Полтаві на місці пожежі виявили непритомного чоловіка

У Полтаві сталося задимлення у квартирі. На місці події виявили чоловіка без свідомості. Він, ймовірно, отруївся продуктами горіння і помер, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавської області Світлана Рибалко.

Пожежа сталася 11 січня близько 02:30 на вулиці Маршала Бірюзова у полтавській багатоповерхівці. Надзвичайників викликали сусіди і повідомили, що димить із вікон.

Фото: пресслужба ГУ ДСНС у Полтавській області Фото з місця події

«Рятувальники вибили двері та знайшли чоловіка у ліжку, його винесли та намагалися реанімувати. Медики проводили реанімаційні дії близько 30 хвилин, але він помер від отруєння продуктами горіння», – розповіла речниця Світлана Рибалко.

Загиблий проживав з дружиною та дитиною, на момент виникнення займання їх вдома не було, розповіла Рибалко.

За словами речниці, тіло 46-річного чоловіка направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Вогнем у квартирі знищено домашні речі та облицювання стін. Причину пожежі з'ясовують.