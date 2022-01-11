Нове приміщення ЦНАПу в Решетилівці на Полтавщині має запрацювати у травні

Нова будівля для Центру надання адмінпослуг у Решетилівці готова приблизно на 60%. У ній звели стіни, дах та частково облаштували комунікації. Про це Суспільному розповів головний інженер підрядної організації Олександр Васін. Запрацювати ЦНАП у цьому приміщенні має приблизно у травні. Раніше планували завершити роботи до кінця 2021-го року, але це зробити не встигли через підготовку документів до будівництва, повідомив Суспільному заступник голови Решетилівської громади Юрій Невмержицький.

У середмісті Решетилівки – новозбудоване одноповерхове приміщення. У ньому по завершенню робіт мають розмістити Центр надання адмінпослуг.

"Приміщення ЦНАПу міста Решетилівки десь виконано відсотків на 50–60 від загального об’єму будівництва. Тобто зроблено сам каркас будівлі, виконаний благоустрій побіля будівлі. Також заведені всі інженерно-технічні мережі до приміщення ЦНАПу, тобто це опалення, водопровід, каналізація тощо", – говорить головний інженер підприємства-підрядника "Технобуд-Україна" Олександр Васін.

фото: Суспільне Полтава Нова будівля ЦНАПу у Решетилівці

"У новому приміщенні у нас буде так званий "відкритий простір". У ньому буде і фронт-офіс, і бек-офіс. Всі працюватимуть в одному загальному приміщенні. Це буде зручно і людям, і працівникам", – розповідає начальниця Центру надання адмінпослуг у Решетилівці Вікторія Крамар.

Крім того, у будівлі будуть санвузли, дитяча та кімната для персоналу.

Поки ж дев’ятеро працівників ЦНАПу надають послуги у приміщенні, де раніше була райдержадміністрація.

"Наші адміністратори сидять в одній кімнаті – близько 20 квадратів (квадратних метрів площі – ред.), також від них відгороджена зона очікування, яка за вимогами не відповідає цьому. Також реєстратори і я сидимо взагалі в інших кабінетах. У нас немає такого приміщення, де ми всі можемо в повному обсязі сісти і приймати людей", – додає Вікторія Крамар.

фото: Суспільне Полтава Приміщення ЦНАПу у Решетилівці

Керівниця говорить: зараз жителям громади надають понад 140 послуг, перелік планують розширити ще майже на сотню. Щонайменше раз на пів року до ЦНАПу звертається Світлана Товста.

"Оформлюю допомогу по догляду за людиною з інвалідністю. Сьогодні дуже мені сподобалося, не треба нічого писати, я тільки перевірила, все мені надрукували. Особливо оту декларацію заповнювати. Багато скупчення, один біля одного. Наприклад, жінка біля мене прийшла, і нема, де сісти. Я думаю, звісно, аби було просторніше, то було б краще", – каже жителька Решетилівської громади Світлана Товста.

"Цей ЦНАП новий дійсно буде прозорий, його видно, він скляний. Приміщення хороше буде, сучасне. І обладнане, мабуть, новими технологіями", – говорить житель Решетилівської громади Василь Сербак.

фото: Суспільне Полтава Приміщення ЦНАПу у Решетилівці

Цю будівлю для Центру надання адмінпослуг в Решетилівці почали зводити у жовтні 2021-го. Громада долучилася до проєкту Міністерства цифрової трансформації України "Субвенція ЦНАП". Загалом торік гроші давали із державного та місцевого бюджетів.

За рахунок субвенції отримали 4,5 мільйони гривень, а ще приблизно 600 тисяч витратили із бюджету громади, повідомила голова міськради Оксана Дядюнова.

Цього року на будівництво передбачили лише місцеве фінансування. Суму коригуватимуть, каже заступник голови.

"Поки у нас закладено сюди зараз 1,6 мільйона гривень. Плануємо ввести (в експлуатацію – ред.) на 1 травня. Цього року у нас планується відкриття цієї будівлі", – каже заступник голови Решетилівської громади Юрій Невмержицький.

фото: Суспільне Полтава Приміщення ЦНАПу у Решетилівці

Нині залишилося виконати внутрішні оздоблювальні роботи. Спочатку відкрити приміщення планували до кінця минулого року, однак це не вдалося, каже Юрій Невмержицький.

"Великі проблеми минулого року були з усіма будівництвами, пов’язані з отриманням дозволів на початок будівництва. У зв’язку з тим, що ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України – ред.) припинило своє існування, відкрилося нове. І в цей період це отримання дозволів", – додає заступник голови Решетилівської громади Юрій Невмержицький.

"Зараз не дуже сприятливі погодні умови для продовження робіт, але ми маємо на меті підключити систему опалення ту, що вже зроблена, підвищити внутрішню температуру, яка є в приміщенні, і продовжити оздоблювальні роботи. Строк, за який можна закінчити це будівництво, – це 4–5 місяців", – повідомляє головний інженер підприємства-підрядника "Технобуд-Україна" Олександр Васін.

За словами керівниці ЦНАПу, у Решетилівці за минулий рік надали понад 33 тисячі адмінпослуг.