На Херсонщині встановили 11 нових веж висотою 48 метрів, ще 3 встановлять протягом року. Вони будуть облаштовані камерами спостереження. Все це обладнання входить до системи захисту від пожеж і встановлюють його у рамках проєкту "Збереження лісів за допомоги ІР-систем".
Реалізовувати проєкт почали 2021 року, завершити його мають восени цього року, сказав директор Олешківського лісомисливського господарства Андрій Смічик.
"Це - щогла, на ній буде встановлена камера. Буде охоплена вся область. У кожному підприємстві буде окремий пульт, головний - у Херсонському лісництві, де всі камери будуть сходитись. Це щоб швидко виявити займання у лісі, направити швидко пожежні машини на те місце, щоб швидко локалізувати пожежу", - каже Смічик.
6 таких камер встановлені, загалом їх в області має бути 25. Дальність огляду камер, які встановлені на вежах, – 30 км. Цього достатньо, щоб охопити ліси в усій області, додає чоловік. У підсумку буде 14 нових веж. Є і вежі старого зразка. Влітку на них постійно перебуває працівник та спостерігає, чи не виникла у лісі пожежа. За новою системою перед монітором сидить диспетчер та бачить завдяки камерам, де зайнялося.
"Якщо бачимо на камері задимлення, ми виводимо (у нас розміщена квартальна мережа), ми бачимо, де це займання і надсилаємо туди машини. Це зручніше, ніж на вежі буде сидіти людина – побачить, не побачить. Камера обертається постійно. Дуже зручно, швидко", - каже начальниця відділу Олешківського лісомисливського господарства Юлія Хомченко.
Вартість проєкту – 11,5 млн грн, 10 з яких фінансує Європейський Союз, 1 млн коштом обласного лісомисливського господарства, сказала начальниця управління Тетяна Касіч. Для того, щоб оперативно гасити пожежі, в Олешківському лісомисливському господарстві, за словами його начальника, є власна техніка.
"Є у нас на підприємстві 7 ГАЗ-66 для гасіння лісових пожеж, також у нас є КАМАЗ для підвозу води. Він бере 8 тонн води", - говорить Андрій Смічик.
Як розказала Тетяна Касіч, минулого року в області сталося 114 лісових пожеж.
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