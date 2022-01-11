На Херсонщині встановили 11 нових веж висотою 48 метрів, ще 3 встановлять протягом року. Вони будуть облаштовані камерами спостереження. Все це обладнання входить до системи захисту від пожеж і встановлюють його у рамках проєкту "Збереження лісів за допомоги ІР-систем".

Реалізовувати проєкт почали 2021 року, завершити його мають восени цього року, сказав директор Олешківського лісомисливського господарства Андрій Смічик.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

"Це - щогла, на ній буде встановлена камера. Буде охоплена вся область. У кожному підприємстві буде окремий пульт, головний - у Херсонському лісництві, де всі камери будуть сходитись. Це щоб швидко виявити займання у лісі, направити швидко пожежні машини на те місце, щоб швидко локалізувати пожежу", - каже Смічик.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

6 таких камер встановлені, загалом їх в області має бути 25. Дальність огляду камер, які встановлені на вежах, – 30 км. Цього достатньо, щоб охопити ліси в усій області, додає чоловік. У підсумку буде 14 нових веж. Є і вежі старого зразка. Влітку на них постійно перебуває працівник та спостерігає, чи не виникла у лісі пожежа. За новою системою перед монітором сидить диспетчер та бачить завдяки камерам, де зайнялося.

Фото: Наталія Тимофєєва/Суспільне Херсон

"Якщо бачимо на камері задимлення, ми виводимо (у нас розміщена квартальна мережа), ми бачимо, де це займання і надсилаємо туди машини. Це зручніше, ніж на вежі буде сидіти людина – побачить, не побачить. Камера обертається постійно. Дуже зручно, швидко", - каже начальниця відділу Олешківського лісомисливського господарства Юлія Хомченко.

Вартість проєкту – 11,5 млн грн, 10 з яких фінансує Європейський Союз, 1 млн коштом обласного лісомисливського господарства, сказала начальниця управління Тетяна Касіч. Для того, щоб оперативно гасити пожежі, в Олешківському лісомисливському господарстві, за словами його начальника, є власна техніка.

"Є у нас на підприємстві 7 ГАЗ-66 для гасіння лісових пожеж, також у нас є КАМАЗ для підвозу води. Він бере 8 тонн води", - говорить Андрій Смічик.

Як розказала Тетяна Касіч, минулого року в області сталося 114 лісових пожеж.

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