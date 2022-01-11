Хмельничани зібрали 4 ящики книг, які передадуть військовим в зону ООС

Чотири ящики книг передали у 15 Хмельницький гарнізонний будинок офіцерів співробітники обласної універсальної наукової бібліотеки. Про це розповіла її директорка Катерина Чабан. Далі літературу завезуть військовим в зону Операції об’єднаних сил. Роблять це в рамках акції "Бібліотека українського воїна". За словами Катерини Чабан, з початку акції будинку офіцерів передали 3200 книг.

Книги сучасних українських письменників, література про видатних людей та наукова. Їх військовим передає Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека, розповідає директорка Катерина Чабан. За її словами, роблять це раз в три місяці. Цього разу передали 182 книги: "Ця акція триває у нас з 2015 року і була ініційована Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого. І вона триває по всій Україні. І має за мету підняття бойового духу наших українських воїнів". Катерина Чабан каже: книги бібліотека не купувала, їх принесли люди як благодійну допомогу.

Більша частина примірників, як розповідає директор 15 гарнізонного будинку офіцерів Олександр Попов, поїде на передову: "Книжки видаються як і в зоні проведення Операції об’єднаних сил, також відповідальним військовослужбовцям, які відповідають за поповнення пересувних бібліотек в зоні проведення Операції об’єднаних сил".

Книги для військових зони ООС повезуть відповідальні особи, розповідає начальниця бібліотеки будинку офіцерів Альона Сенькова. Також, за її словами, на території будинку офіцерів та у п’яти військових частинах Хмельниччини діють пункти видачі книг. "Загалом користується попитом сучасна українська художня література. Більшість жінок люблять читати, звичайно, жіночі романи, користуються попитом також детективи", - додає Альона Сенькова.

Військовослужбовець запасу Олександр Українець на пункті видачі бере книгу про історію України. Каже, що після прочитання історичних книжок виносить для себе певні уроки.

Книги для таких пунктів надає обласна бібліотека для юнацтва. Про це розповідає її директорка Тамара Таньчук. За її словами, започаткували проєкт у кінці минулого року: "Цим займаються наші працівники відділів обслуговування, які чудово знають наш бібліотечний фонд і знають, як задовольнити попит".

Добирає книги для однієї з військових частин Хмельниччини провідна бібліотекарка Вікторія Задорожна. За її словами, там військові запитували фантастику та історичні видання. Бібліотекарі періодично замінюють літературу: "Ми безпосередньо спілкуємося з бібліотекарем у військовій частині, якщо він є. Якщо ж немає, тоді виясняємо шляхом спілкування з військовослужбовцями найбільш такі цікаві читацькі запити".

Як розповіла директорка обласної бібліотеки для юнацтва Тамара Таньчук, їхній заклад передає через волонтерів також книги для військових в зону Операції об’єднаних сил.

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