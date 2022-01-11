Шприци у під'їзді: що робити, якщо у будинку — наркодилер. Історія з Рівного

У Рівному в одному з під'їздів на вулиці Коновальця, 11 мешканці знайшли пляшки та шприци. Загалом, за їх словами, під час прибирання вони винесли на смітник три відра такого сміття. Люди припускають, що серед сусідів є наркодилер, а його клієнти після покупки вводять собі наркоречовини у будинку.

Суспільне розпитало представників ОСББ, управлінських компаній, юристів та психологів, чи є механізми розв'язання цієї проблеми та що робити людям у таких випадках.

Історія одного будинку

Відео зі сміттям у під'їзді Суспільному надіслав мешканець першого під'їзду на вулиці Коновальця, 11. Чоловік побажав залишитись анонімним.

"Сусідка, яка час від часу прибирає в під'їзді, попросила мене зняти накриття на радіатори. Я зняв, і за ними ми це все побачили. Винесли три відра", – розповів чоловік Суспільному.

Він додав: такі "знахідки" є систематичними, їх часто у під'їзді за сміттєвою трубою та на поверхах знаходить двірник. Серед жителів під'їзду, каже, нарко-та алкозалежних немає, втім є люди, які займаються розповсюдженням наркотичних речовин.

"До них постійно ходять натовпи. Мешканці під'їзду про це знають, вони скаржились до поліції. Ті приїхали, їх прикрили на два-три дні, а потім знову те саме. Я розумію, що про це всі знають, але ніхто нічого не робить. Ми боїмося дітей відпускати самих. Двірник також знаходить це все за сміттєвою трубою, на поверхах", – розповів чоловік.

Він додав: у під'їзді є домофон, обслуговує будинок управлінська компанія "Рівне Дім Сервіс".

Чи повинні ОСББ і управлінські компанії реагувати на скарги

Суспільне запитало голову правління Ради голів ОСББ Рівного Галину Похильчук та начальника відділу благоустрою Департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради Володимира Лапюка, чи несуть відповідальність за це управлінські компанії або ОСББ, та чи мають вони повноваження боротися з наркозалежними у під'їздах.

"Прибрати складно і двірник не хоче, боїться, що раптом вколеться. Єдине, що ми можемо – закрити двері. Але іноді домофона чи кодового замка вистачає лише на тиждень. Люди все одно потрапляють і до під'їздів, і на горища. Вони виривають замки. Це не зона відповідальності керівників ОСББ, – відповіла Галина Похильчук.

Такої ж думки і в Департаменті благоустрою.

"Голова об'єднання – не наглядач. Ті громадяни, яким це болить, повинні викликати поліцію. Потрібно, щоб в кожного прокинулась совість та небайдужість", – сказав Володими Лапюк.

Голова ОСББ, за словами Галини Похильчук, не є соціальним працівником чи представником правоохоронних органів.

"Буває таке, що люди хочуть, щоб голова ОСББ викликав поліцію. Але ж голова правління так само боїться підходити до п'яних людей чи наркозалежних", – додала голова правління Ради голів ОСББ Рівного.

В управлінській компанії "Рівне Дім Сервіс" за телефонами, які є в інтернеті, ніхто не відповів упродовж кількох днів.

Що радять правоохоронці

У патрульній поліції Суспільному відповіли: якщо у під'їзді є подібні випадки, необхідно телефонувати на 102, а в разі виявлення "закладок" – скористатися чат-ботом в Telegram.

У пресслужбі Нацполіції області порадили звертатися із заявою до Рівненського районного управління поліції на Пушкіна, 4.

"Там заяву зареєструють, а оперативний супровід забезпечуватимуть працівники управління протидії наркозлочинності в Рівненській області", – розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Що радить адвокатка

Суспільне звернулося за коментарем до адвокатки Тетяни Бідюк. Вона порадила щоразу фіксувати на фото або відео наслідки вживання наркотичних речовин, складати відповідні акти та повідомляти правоохоронців. За можливості – встановити відеокамери в під'їздах.

"Кожного разу повідомляти в поліцію. Вимагати, щоб поліцейські приїздили на виклик і також фіксували. Про ймовірних причетних до виготовлення та розповсюдження наркотичних речовин, а також про те, з ким вони спілкуються, бажано повідомляти. Поліція має право залегендувати вас з метою вашого захисту і ніхто не буде знати, хто ж був заявником", – розповіла Тетяна Бідюк.

Адвокатка також порадила керівникам ОСББ та управлінських компаній реагувати на скарги жителів, фіксувати все в актах та заявляти про випадки до поліції й контролювати, чи правоохоронні органи реагують на скарги.

Про нарко- чи алкозалежних

Психотерапевт, член національної психологічної асоціації Артем Осипян допомагає боротися з нарко- та алкозалежностями.

"Відхрещуватися – це основна проблема. Це такі самі люди. Ізолювати їх – означає проблему підтримувати та подовжувати. Спробувати вплинути на проблему – важче, але корисніше для громади. Часто такі люди не мають допомоги через соціальне положення та ставлення до них", – сказав психолог.

Журналісти Суспільного дослідили діяльність закритих центрів реабілітації, куди під примусом вивозять і проти волі утримують залежних людей. І зняли про це документальний фільм-розслідування

Найперше, що радить Артем Осипян – звернутися до соціальних служб, з'ясувати, чи є в людини сім'я та зрозуміти, чи людині потрібна допомога.

"Якщо це споживач опіоїдних речовин, то можна скерувати до замісної підтримувальної терапії, щоб людина не вживала вуличні речовини. Можливо, є фахівці чи хороші реабілітаційні центри, які можуть допомогти", – додає психотерапевт.

Суспільне досліджувало, що насправді відбувається в реабілітаційних центрах церкви "Нове покоління”

У випадку, якщо людина робить щось небезпечне чи незаконне, Артем Осипян радить залучати працівників поліції, але, додає: "лише для того, щоб поліція скерувала до пробації або до лікування. Штрафи та ув'язнення не мають ніякого сенсу".

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram