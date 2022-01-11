logo logo
З'їхали не в той бік: на Закарпатті двоє туристів заблукали у горах під час катання на лижах
ДСНСТУРИЗМРегіони

З'їхали не в той бік: на Закарпатті двоє туристів заблукали у горах під час катання на лижах

Олександр Бодня
·
·
З'їхали не в той бік: на Закарпатті двоє туристів заблукали у горах під час катання на лижах Фото ілюстративне: Unsplash

Двоє туристів заблукали під час катання на лижах у горах на Закарпатті. Рятувальники розшукали двох чоловіків у будинку лісника біля озера Герешаска, — повідомили на сайті ДСНС на Закарпатті.

У повідомленні рятувальників зазначили, що 10 січня чоловіки каталися на лижах поблизу гори Драгобрат, Рахівського району.

"Чоловіки каталися у тумані та з’їхали не у той бік. Поблукавши, чоловіки натрапили на будиночок лісника біля озера Герешаска, де розклали вогонь і заночували. А зранку вже зателефонували фахівцям ДСНС", — йдеться у повідомленні.

З'їхали не в той бік: на Закарпатті двоє туристів заблукали у горах під час катання на лижахФото: ДСНС на Закарпатті

11 січня о 8:40 ранку рятувальники знайшли лижників та провели їх до гірськолижного підйомника. Звідти вони самостійно вирушили до готелю.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди