Двоє туристів заблукали під час катання на лижах у горах на Закарпатті. Рятувальники розшукали двох чоловіків у будинку лісника біля озера Герешаска, — повідомили на сайті ДСНС на Закарпатті.

У повідомленні рятувальників зазначили, що 10 січня чоловіки каталися на лижах поблизу гори Драгобрат, Рахівського району.

"Чоловіки каталися у тумані та з’їхали не у той бік. Поблукавши, чоловіки натрапили на будиночок лісника біля озера Герешаска, де розклали вогонь і заночували. А зранку вже зателефонували фахівцям ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС на Закарпатті

11 січня о 8:40 ранку рятувальники знайшли лижників та провели їх до гірськолижного підйомника. Звідти вони самостійно вирушили до готелю.

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