150 дітей першого року життя в Сумській області не вакцинували від поліомієліту. Це 6% від усієї кількості дітлахів. Щодо дітлахів старшого віку, то планово не вакцинували близько 3 тисяч. Це діти в стадії імунізації, тобто ті, що поки не отримали додаткові дози вакцини. Про це Суспільному повідомила Галина Христенко, завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За її словами, на Сумщині досить малий відсоток батьків, які відмовляються планово щеплювати дітей. Загалом по місту Суми щеплені проти поліомієліту понад 90% дітей, по області – майже 90%.

На Сумщині заплановано 2 тури вакцинації проти поліомієліту. Головна спеціалістка управління охорони здоров’я Сумської ОДА Ольга Гапієнко розповіла, що на 1 тур вакцинації інактивованою поліомієлітною вакциною підуть ті діти, які взагалі не мають жодної дози вакцини або одну дозу. На наступний тур вакцинації проти поліомієліту мають піти всі діти Сумської області, яким станом на 1 січня 2022 року виповнилося 6 місяців, і до 2016 року народження включно. Таких дітей на Сумщині 40 336. Усіх їх будуть щеплювати оральною поліомієлітною вакциною. До складу цієї вакцини входить ослаблений вірус типу 2, який викликав захворювання у дітей у Рівненській та Закарпатській областях.

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За словами заступниці директора Сумської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди Наталії Спічакової, на сьогодні в Україні діє наказ МОЗ №2070, який регламентує протипокази щодо вакцинації. Єдиним абсолютним протипоказом до щеплення є наявність анафілактичної реакції на введення попередньої дози вакцини. Тимчасовим протипоказом є гостре захворювання, яке супроводжується підвищенням температури тіла 38°С і більше. Також є застереження щодо вакцинації дітей з важким імунодефіцитом, їх можна щеплювати інактивованою вакциною.

В інтерв'ю Українському радіо Суми Ольга Гапієнко розповіла, що протягом останніх 20 років в області не було зафіксовано жодного випадку захворюваності на поліомієліт.

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