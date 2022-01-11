Для ліквідації ям на міжнародній трасі Київ – Чоп залучать додаткові ресурси з інших областей. Про це повідомив заступник голови Рівненської облдержадміністрації Ігор Тимошенко.

Як пояснив посадовець, що наявні в області ремонтні бригади власними силами оперативно із завданням не впораються.

"Необхідно потроїти кількість бригад по ліквідації ямковості на М-06 вже до кінця цього тижня. Для цього за день-два закінчимо узгодження всіх юридичних формальностей і продовжимо ті роботи, які вже розпочалися та розпочнемо нові", – зазначив заступник голови Рівненської ОДА.

Фото: Суспільне Рівне Фото зроблене 21 грудня 2021 року

Ще 14 грудня 2021 року на міжнародній трасі нарахували 600 квадратних метрів зруйнованого дорожнього покриття.

Facebook Rostyslav Koval Rostyslav Koval опублікував світлини пошкодженої шини та ям на дорозі Київ – Чоп. У дописі від 18 грудня 2021 року вказано, що це сталося на відрізку від Новоград-Волинського до Рівного.

Суспільне розповідало про це 21 грудня 2021 року.

Речник Служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк тоді пояснив, що це наслідок перепадів температури, проїзду перевантажених ваговозів та зношеного верхнього шару дорожнього покриття.

Фото: Суспільне Рівне Фото зроблене 21 грудня 2021 року

Зі слів Дмитра Леонтіюка, наявні ями на міжнародній трасі, за відсутності снігопадів, підрядники планували ліквідувати за декілька днів. Проте щодоби фіксували по 20-30 квадратних метрів нової пошкодженої дороги.

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