Школи, садочки та спортоб'єкти: що на Рівненщині планують відкрити у 2022-му

До кінця 2022 року на Рівненщині планують відкрити 16 нових соціально-спортивних об'єктів. Про це у відповідь на питання Суспільного повідомив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін.
Із запланованих об'єктів п'ять шкіл, шість дитсадочків та п'ять спортивних споруд:
Школи
- будівництво ЗОШ 1-3 ступенів в селі Цепцевичі Сарненського району;
- реконструкція будівлі початкових класів Немовицької ЗОШ 1-3 ступенів в селі Немовичі Сарненського району;
- будівництво НВК в селі Борбин Дубенський району;
- реконструкція будівель Дубровицького НВК "Ліцей-школа". Там планують облаштувати шатровий дах, зробити зовнішнє опорядження фасадів, замінити вікна та двері, а також реконструювати систему опалення;
- будівництво ЗОШ I-III ступенів в селі Вири Сарненського району.
Садочки
- будівництво дитсадка в селі Крупець Дубенського району;
- будівництво дитсадка на 140 місць в селі Городок Рівненського району;
- капремонт приміщення корпусу №3 ДЗ "Малятко" Мізоцької селищної ради;
- будівництво ДЗ в селі Колоденка Рівненського району;
- будівництво приміщення дошкільного підрозділу Великоолексинської НВК школа-сад в селі Великий Олексин Рівненського району;
- продовження будівництва ясел-садка на вулиці Коновальця у Рівному.
Спортоб'єкти
- будівництво спорткомплексу на вулиці Макарова у Рівному;
- реконструкція спорткомплексу "Меблевик" в смт Смига Дубенського району;
- будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ;
- капітальний ремонт будівлі ДЮСШОР №2 у Рівному на вулиці Коновальця 17-А;
- реконструкція стадіону "Авангард" у Рівному.
У листопаді 2021-го міський голова Рівного Олександр Третяк після перевірки готовності стадіону "Авангард" пообіцяв, що перші матчі за участі ФК "Верес" планують провести вже навесні 2022-го.
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