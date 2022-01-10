10 січня Ан-225 "Мрія" дістав ушкодження датчика шасі під час посадки на летовищі міста Ряшів у Польщі. Державне підприємство "Антонов" повідомило, що літак вже вдалося полагодити.

Про це пресслужба державного підприємства "Антонов".

"Завдяки оперативній злагодженій командній роботі служб ДП "Антонов" та високому професіоналізму фахівців, льотна придатність літака Ан-225 "Мрія" повністю відновлена", – йдеться у повідомленні.

В "Антонові" повідомили, що технічна допомога авіатранспортного підрозділу держпідприємства була терміново направлена літаком Ан-26 з Міжнародного аеропорту "Гостомель".

"Прибувши до Ряшіва, інженери замінили болти та закріпили датчик системи гальмування шасі на Ан-225. Таким чином, необхідні роботи були виконані вчасно", – зазначили у пресслужбі.

Відтак "Мрія" продовжує виконання комерційного рейсу до Китаю, додали в "Антонові".

Раніше пресслужба ДП "Антонов" , що літак дістав ушкодження під час приземлення у польському аеропорту.

"10 січня 2022 року, під час приземлення літака Ан-225 в аеропорту Ряшіва, Польща, на правій основній опорі шасі зрізало болти фіксації датчика положення шасі "політ-земля", – йдеться у повідомленні.

У підприємстві запевнили, що виявлена несправність не вплинула на безпеку польоту та посадки "Мрії".

"Після заміни болтів працездатність повітряного судна буде повністю відновлено. Літак продовжить виконання комерційного рейсу", – зазначили в "Антонові".

Раніше видання Liga повідомило, що під час приземлення літак пошкодив стійку шасі.

"Виявлено незначну технічну несправність в основній стійці шасі. Туди полетить літак Ан-26 з нашими фахівцями", – розповіли представники держпідприємства.

Після цього "Антонов" відправив до Польщі Ан-26 зі спеціалістами, які мали оглянути та усунути несправність.

У листопаді 2021 року державне підприємство "Антонов" повідомило, що планує випробувати для Міноборони один із літаків Ан-178 навесні 2022-го року. 28 грудня "Антонов" продемонстрував перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р, призначений для льотних сертифікаційних випробувань.

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