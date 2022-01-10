За добу на Харківщині виявили 192 випадки COVID

Минулої доби на Харківщині виявили 192 випадків коронавірусу, 210 людей одужали. До статистики внесли відомості про три смерті внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 245 438 людей, 10 січня повідомили в обладміністрації.
"232 382 випадки одужання, 6636 випадків під медичним спостереженням, 6420 випадків летальні", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 174 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 13;
- Чугуївський — 2.
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Минулої доби в Україні виявили 1969 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (398), Харківській (192), Київській (135) областях.