На Чернігівщині в аварії кросовера та мікроавтобуса травмувалися 11 людей

9 січня о 21:26 біля села Городище Батуринської територіальної громади Ніжинського району зіткнулися автомобіль "Toyota RAV4" та мікроавтобус "Renault Master". Внаслідок ДТП травмувалися 11 людей, серед них одна дитина. Їх каретами швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медзакладів Бахмача та Ніжина. Про це Суспільному повідомив речник ДСНС України в області Роман Хропатий.

У результаті ДТП водіїв затисло в понівечених автівках.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Місце ДТП

Рятувальники за допомогою гідравлічного спецінструменту деблокували водіїв та передали медикам.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області Рятувальники дістають водія

Причину та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.

ФОТО: ДСНС у Чернігівській області ДТП на Чернігівщині

Більше подробиць розкажемо вам згодом.

Читайте також:

Почали зупинятися авто і фуру занесло, – свідок ДТП біля Чернігова, у якій загинули 13 людей