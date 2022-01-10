За останню добу, 9 січня, COVID-19 підтвердили у 102 осіб. Про це повідомляється на сайті Сумської облдержадміністрації.

Від ускладнень перебігу хвороби померла 1 людина, з Лебединської тергромади, одужали 49 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області перебуває 2 764 особи.

За весь час пандемії COVID-19 на Сумщині зафіксували у 132 431 людей, з яких 2 861 людина померла. Одужання підтвердили у 126 806 мешканців області.

Читайте також: COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом

На Сумщині на 9 січня загалом вакцинувалися першою дозою 429 462 людини. Двома дозами — 408 794 людини. За добу щепилися першою дозою 64 людини, другою 108 осіб. Додатковою дозою вакцини за останню добу не щепився ніхто.

До апаратів ШВЛ в області підключені 26 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 22 людини.

Що відомо

За добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).

За добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

В Україні з 6 січня можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber