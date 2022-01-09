9 січня в Запорізькій області на території приватного домоволодіння у Василівці господарі знайшли предмет, схожий на вибухівку. Після прибуття на місце рятувальників, з'ясувалось, що це авіаційна бомба часів Другої світової війни.

Про це повідомляється на сайті ДСНС в Запорізькій області.

Знайшли бомбу мешканці вулиці Чкалова під час викорчовування садових дерев. Тоді ж зателефонували на спецлінію рятувальників.

Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області У Василівці мешканці знайшли на городі авіаційну бомбу часів Другої світової війни

Фахівці-піротехніки знешкодили 100-кілограмову авіаційну бомбу та перевірили садову ділянку на предмет інших вибухонебезпечних пристроїв.

Фото: ГУ ДСНС в Запорізькій області Запорізькі рятувальники знешкодили 100-кілограмову авіаційну бомбу

Читайте також: Відкопував у полі та зберігав у квартирі. На Запоріжжі чоловік постраждав від вибуху гранати

На Запоріжжі від вибуху твердопаливного котла загинув чоловік

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber

Читайте нас у Telegram