9 січня в Запорізькій області на території приватного домоволодіння у Василівці господарі знайшли предмет, схожий на вибухівку. Після прибуття на місце рятувальників, з'ясувалось, що це авіаційна бомба часів Другої світової війни.
Про це повідомляється на сайті ДСНС в Запорізькій області.
Знайшли бомбу мешканці вулиці Чкалова під час викорчовування садових дерев. Тоді ж зателефонували на спецлінію рятувальників.
Фахівці-піротехніки знешкодили 100-кілограмову авіаційну бомбу та перевірили садову ділянку на предмет інших вибухонебезпечних пристроїв.
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