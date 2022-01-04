У місті Дніпрорудному Запорізької області 3 січня чоловік підірвав гранату "Ф-1" в орендованій ним квартирі. Наразі він перебуває в реанімації.
Про це 4 січня повідомили на сайті Нацполіції області.
Повідомлення про пригоду до Василівського районного відділення поліції надійшло з лікарні, куди госпіталізували постраждалого з травмами від вибуху: чисельні рвані рани грудної клітини та передньої поверхні живота, травматичну ампутацію лівої кісті та пошкодження кінцівок.
На місце вибуху прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 51-річний чоловік перебуваючи у квартирі чистив запал гранати "Ф-1", внаслідок чого вона вибухнула.
Дружина чоловіка, з якою він мешкає, від вибуху не постраждала.
Правоохоронці також виявили у помешканні інші боєприпаси: понад 170 бойових патронів різних калібрів, 1 гранату РГД із запалом часів Другої світової, 1 гранату РГД без запалу, 1 барабан з патронами калібру 7,62 мм, 3 штик-ножі та предмет схожий на гвинтівку "Мосіна".
"Колекціонер" пояснив, що боєприпаси збирав впродовж тривалого часу, відкопуючи їх у полі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.
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