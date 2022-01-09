COVID-19: реєструють 75 нових випадків захворювання на Хмельниччині

Станом на 9 січня в Хмельницькій області зареєстрували 75 нових випадків захворювання COVID-19. Одужали ще 17 жителів області. Внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина. Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.

Нові випадки захворювання фіксують: 2 – Хмельницький район, 40 – Шепетівський район, 33 – Кам’янець-Подільський район.

Провели 41 дослідження методом ПЛР, 0 – методом ІФА, 124 – тестів на антиген.

На лікуванні перебуває 3628 осіб: 599 лікується стаціонарно, 73 - з підозрою, 3029 – амбулаторно. Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 27,6%.

Загалом від початку пандемії в області зареєстрували 148134 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Одужали 141139 людей (95,3% від підтверджених випадків). Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області – 3367.

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