Водіїв попереджають про ускладнення руху на дорогах Харківської області

Через погіршення погодних умов 9 січня на дорогах може утворюватися ожеледиця.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг Харківщини з посиланням на Харківський гідрометцентр, протягом 9 січня очікуються дощ та мокрий сніг, температура вдень складатиме від -4° до +1°.

"З переходом температури через 0°, на дорогах області місцями може утворюватися ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем. З особливою обережністю рухайтеся по мостах та естакадах, відмовтесь від ризикованих маневрувань", — сказано у повідомленні.

За інформацією гідрометцентру, ожеледиця на дорогах буде весь наступний тиждень.

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