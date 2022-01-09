На Полтавщині у колодязі виявили тіло чоловіка

На Полтавщині на подвір’ї у колодязі виявили труп чоловіка. Діставали його надзвичайники, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Повідомлення про те, що у колодязі в селі Попове Новосанжарської громади перебуває людина, рятувальники отримали близько 10:00 8 січня. За допомогою спеціального обладнання вони витягли мертвого чоловіка, розповіла речниця.

фото: ДСНС у Полтавській області Тіло чоловіка дістають з колодязя

Як повідомив Суспільному речник поліції Полтавщини Роман Грішин, про те, що 59-річний чоловік кудись пішов і не повернувся, до поліції повідомила його дружина. Нині труп направили на судово-медичну експертизу, під час якої мають встановити причину смерті.

Нині поліцейські з’ясовують обставини події, додав Роман Грішин.