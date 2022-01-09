8 січня учасники Калуської громадської спілки АТО/ООС, що на Івано-Франківщині, вітали з Різдвом сім'ї загиблих і зниклих безвісти воїнів із Калуського району, а також — родину Героя Небесної Сотні Ігоря Дмитріва. Учасники спілки колядували й дарували рідним бійців пакуночки зі смаколиками.

Докладніше про різдвяну ініціативу Суспільному розповів голова спілки Олександр Соколовський.

Спершу ветерани вирушили у три церкви — римо-католицьку, греко-католицьку і православну.

"Ми там поколядували, нам дали гроші, і за них ми придбали подарунки", — розповідає Олександр Соколовський.

Фото: Facebook/Oleksandr Sokolovskyi

Опісля учасники спілки поїхали у села Голинь, Мостище, Копанки, Середній Бабин, Томашівці, Ріп'янку, Вістову. Також заїхали у Калуш.

"Нас було 15-20 людей. Ми заходили, колядували, давали пакунки, спілкувалися і їхали далі. Іноді нас пригощали. Ми дарували фрукти, цукерки, печиво, одним словом — різдвяні смаколики. Кожен отримав пакунок", — каже Олександр Соколовський.

Фото: Facebook/Oleksandr Sokolovskyi

Всього учасники спілки навідалися до сімей 10 загиблих бійців, одного зниклого безвісти та родини Героя Небесної Сотні Ігоря Дмитріва. Родичі ще двох військових із Калущини, які загинули на фронті, тут не живуть.

Фото: Facebook/Oleksandr Sokolovskyi

"Ми колядуємо для сімей загиблих з Калущини традиційно вже п'ятий рік поспіль. Щороку 8 січня збираємося і їдемо", — розповів Олександр Соколовський.

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