Загоряння в одній з кімнат гуртожитку №7 Харківського національного університету ім. Каразіна сталося через несправність мережевого подовжувача.
Про це повідомили у центрі зв'язків з громадськістю університету.
Також в університеті створили комісію, яка проаналізує причини загоряння, дії студентів та співробітників гуртожитку під час пожежі та евакуації.
Про висновки комісії повідомлять згодом, зазначено у повідомленні.
У виші планують перевірити пожежну безпеку та провести навчання.
Що відомо
- Ввечері 7 січня у гуртожитку Харківського національного університету ім. Каразіна сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 106 людей, травмованих не було.