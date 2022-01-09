logo logo
У харківському університеті назвали причину пожежі у гуртожитку
ОСВІТАПОЖЕЖАРегіони

У харківському університеті назвали причину пожежі у гуртожитку

Ганна Цьомик
·
У харківському університеті назвали причину пожежі у гуртожитку

Загоряння в одній з кімнат гуртожитку №7 Харківського національного університету ім. Каразіна сталося через несправність мережевого подовжувача.

Про це повідомили у центрі зв'язків з громадськістю університету.

Також в університеті створили комісію, яка проаналізує причини загоряння, дії студентів та співробітників гуртожитку під час пожежі та евакуації.

Про висновки комісії повідомлять згодом, зазначено у повідомленні.

У виші планують перевірити пожежну безпеку та провести навчання.

Що відомо

  • Ввечері 7 січня у гуртожитку Харківського національного університету ім. Каразіна сталася пожежа. Рятувальники евакуювали 106 людей, травмованих не було.
Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди