Загоряння в одній з кімнат гуртожитку №7 Харківського національного університету ім. Каразіна сталося через несправність мережевого подовжувача.

Про це повідомили у центрі зв'язків з громадськістю університету.

Також в університеті створили комісію, яка проаналізує причини загоряння, дії студентів та співробітників гуртожитку під час пожежі та евакуації.

Про висновки комісії повідомлять згодом, зазначено у повідомленні.

У виші планують перевірити пожежну безпеку та провести навчання.

Що відомо