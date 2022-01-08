В Італії запровадили штрафи для невакцинованих

Влада Італії запровадила штрафи для невакцинованих від коронавірусу громадян на тлі поширення нового штаму "Омікрон". Нове правило запрацює з лютого 2022 року.

Про це повідомило видання La Repubblica.

Зокрема, з 1 лютого за відсутність щеплення каратимуть італійців старше 50 років.

"Особам старше 50 років, які не пройшли вакцинацію до 1 лютого, загрожує разовий штраф у розмірі 100 євро", — пише видання.

Також з 15 лютого ця категорія громадян має надати посилений Green Pass ("зелений паспорт") з відміткою про бустерну вакцинацію або перенесену хворобу, щоб отримати право на роботу. Штрафи поширюватимуться й на працівників державних та приватних компаній будь-якого віку. Співробітнику, який прийшов на роботу без посиленого COVID-сертифікату, загрожує штраф від 600 до 1500 євро. Відповідальними за перевірку наявності цього документу будуть роботодавці, яким загрожує від 400 до 1000 євро штрафу за відсутність у працівника "зеленого паспорта". Водночас не каратимуть тих, хто має протипоказання до вакцинації, проте це потрібно підтвердити довідкою.

Крім того, повідомляється, що з 10 січня посилений Green Pass стане обов'язковим для проїзду у громадському транспорті. З 20 січня для відвідування перукарні та косметолога потрібні будуть базовий Green Pass та тест на коронавірус. А з 1 лютого це правило пошириться на держустанови, магазини та банки.

Що відомо

5 січня Італія запровадила обов’язкову вакцинацію від COVID-19 для людей віком від 50 років.

У грудні 2021 року в італійському муніципалітеті Б’єлла в регіоні П'ємонт 50-річний чоловік прийшов на вакцинацію з силіконовою рукою.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу