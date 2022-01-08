570 доларів штрафу. У Румунії каратимуть за носіння масок з тканини

У Румунії з 8 січня запровадили штрафи у розмірі 570 доларів за носіння текстильної захисної маски. Використання такої маски будуть прирівнювати до її відсутності.

Про це повідомив очільник МВС країни Лучіан Боде в ефірі телеканалу Digi 24.

"Фахівці кажуть, що штам "Омікрон" поширюється дуже швидко і дуже заразний. У цих умовах носіння маски дуже важливе для зупинення поширення (вірусу). Штраф за носіння маски, що не підходить, дорівнює штрафу за її відсутність", — заявив Боде.

За його словами, дотримання цих норм контролюватимуть правоохоронці та жандарми. Відповідно до нових правил, що жителі Румунії старше п'яти років в громадських місцях зобов'язані носити хірургічні захисні маски або маски типу FFP2. Водночас їх можуть не вдягати:

діти до 5 років;

людина, яка одна знаходиться у приміщенні;

телеведучі та гості телестудій за дотримання дистанції в три метри;

священнослужителі;

ті, хто займається спортом чи працює у важких умовах.

Що відомо

У румунській столиці Бухарест, в одному з найбільших центрів вакцинації проти COVID-19 встановили різдвяну ялинку, створену з 19 тисяч використаних флаконів з-під вакцин проти коронавірусу.

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