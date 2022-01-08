Аварія сталася на магістральному трубопроводі діаметром 300 мм на вулиці Великій Панасівській, 153 у Холодногірському районі.

Про це 8 січня повідомили у комунальному підприємстві "Харківводоканал".

"Проведено відключення мережі холодного водопостачання у частині вулиць Великої Панасівської та Сіриківської. Наразі діагностуємо характер пошкодження та визначаємо обсяг робіт. Бригади забезпечені всім необхідним для якнайшвидшого усунення аварійної ситуації", — прокоментував вранці 8 січня представник водоканалу Олександр Сірко.

Ремонт проходить вздовж дороги. Водіїв попереджають про об'їзд ділянки на час ремонту. Поки води не буде, комунальники обіцяють підвозити воду цистернами. Відновити водопостачання планують 8 січня о 20:00, повідомила Суспільному речниця підприємства Тамара Редько.

Доповнено. За словами Тамари Редько, водопостачання відновили близько 18:20.

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