Ремонт харківської окружної дороги: коли завершать роботи

Частину ремонтних робіт на окружній дорозі навколо Харкова виконали у 2021 році. Для повного завершення реконструкції необхідно ще два роки.

Окрім дорожнього покриття, треба відремонтувати штучні споруди на дорозі, сказав начальник Служби автодоріг Харківщини Андрій Алексєєв в етері "Сьогодні.Головне".

"План такий, що дорожня частина окружної дороги буде закінчена у 2022 році. Але не треба забувати, що у нас багато штучних споруд на кільцевій дорозі — мости, шляхопроводи. Ми їх не ремонтували одночасно з основним проїздом, тому ще це був би просто колапс, рух був би просто паралізований. Частину з них ми закінчили у 2021 році, інші плануємо закінчити за наступні два роки", — сказав Алексєєв.

Служба автомобільних доріг Харківщини Ремонт харківської окружної дороги у 2021 році

У 2021 році дорожники відремонтували Пісочинський, Жихорський шляхопроводи та аварійну кільцеву дорогу навколо міста.

"Я задоволений обсягом робіт, який проведений у 2021 році. Скажу більше: ми зняли три кричущі проблеми, які могли покласти на лопатки транспортну інфраструктуру області, зокрема, і місто Харків. Ці проблеми не бачать пересічні користувачі, вони бачать кілометри гарних доріг. Це був Пісочинський шляхопровід, який забезпечив необхідну логістику і зняв навантаження з Харкова", — говорить Алексєєв.

"Це був Жихорський шляхопровід. Він вже не аварійний, ми вже не боїмося, що він відмовить в будь-яку секунду і не заблокує рух Південної залізниці (13 колій під ним проходить). І третє – це аварійна кільцева дорога навколо Харкова", — зазначив начальник Служби автодоріг Харківщини.

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