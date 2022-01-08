У Сумах зіграли товариський хокейний матч серед ветеранів

На майданчику стадіону "Авангард" у Сумах відбувся товариський хокейний матч серед ветеранів присвячений ювілею Валерія Бермудеса. Участь у ньому взяли колеги та вихованці Валерія Луісовича. Команди поділилися на "жовтих" та "білих".

У першому періоді товариського матчу суперники сильнішого не виявили – він завершився з рахунком 3:3. Перший період гри у воротах "білих" відіграв ювіляр. У другому "білі" вийшли уперед – 6:4. У кінцевому ігровому відрізку "жовті" зрівняли рахунок – матч завершився 7:7. Вони ж святкували перемогу у серії післяматчевих булітів – 2:1.

Фото: Анатолій Поляченко

Валерій Бермудес – сумський хокейний та футбольний тренер. 8 січня цього року йому виповнилось 70 років. Нині він працює головним тренером обласного ліцею-інтернату спортивного профілю "Барса".

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