У Хмельницькому курсує екобус, куди жителі міста можуть здати небезпечні відходи. Упродовж січня екобус зупинятиметься у різних мікрорайонах міста. Про це повідомляють на сторінці "Розумне довкілля. Хмельницький".
Графік зупинок екобуса у січні:
- 8 січня 9:00-17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин «Делікат»
- 9 січня 9:00-17:00 – Заріччя, кафе «Старий млин»
- 12 січня 12:00-17:00 – Виставка, Проспект Миру, МАУП
- 13 січня 12:00-17:00 – Ружична, магазин «Пан Диван»
- 14 січня 9:00-17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин «Сільпо»
- 15 січня 9:00-17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1
- 16 січня 9:00-17:00 – Озерна, мазанин «Дана»
- 19 січня 12:00-17:00 – центр, Філармонія
- 20 січня 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ «Плоскирів»
- 21 січня 9:00-17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин «АТБ»
- 22 січня 9:00-17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин «Контакт»
- 23 січня 9:00-17:00 – Центр, ТЦ «Дитячий світ»
- 26 січня 12:00-17:00 – Озерна, Залізняка,4, аптека
- 27 січня 12:00-17:00 – Виставка, Політехнічний коледж
- 28 січня 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин «Взуття для вашої родини»
Що відомо
- Майже п'ять з половиною тонн батарейок хмельничани здали на утилізацію