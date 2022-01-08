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Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у січні
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Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у січні

Владислав Васильчук
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Де хмельницький екобус прийматиме небезпечні відходи у січні Фото: ХМР

У Хмельницькому курсує екобус, куди жителі міста можуть здати небезпечні відходи. Упродовж січня екобус зупинятиметься у різних мікрорайонах міста. Про це повідомляють на сторінці "Розумне довкілля. Хмельницький".

Графік зупинок екобуса у січні:

  • 8 січня 9:00-17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин «Делікат»
  • 9 січня 9:00-17:00 – Заріччя, кафе «Старий млин»
  • 12 січня 12:00-17:00 – Виставка, Проспект Миру, МАУП
  • 13 січня 12:00-17:00 – Ружична, магазин «Пан Диван»
  • 14 січня 9:00-17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин «Сільпо»
  • 15 січня 9:00-17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1
  • 16 січня 9:00-17:00 – Озерна, мазанин «Дана»
  • 19 січня 12:00-17:00 – центр, Філармонія
  • 20 січня 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ «Плоскирів»
  • 21 січня 9:00-17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин «АТБ»
  • 22 січня 9:00-17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин «Контакт»
  • 23 січня 9:00-17:00 – Центр, ТЦ «Дитячий світ»
  • 26 січня 12:00-17:00 – Озерна, Залізняка,4, аптека
  • 27 січня 12:00-17:00 – Виставка, Політехнічний коледж
  • 28 січня 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин «Взуття для вашої родини»

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