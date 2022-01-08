У Хмельницькому курсує екобус, куди жителі міста можуть здати небезпечні відходи. Упродовж січня екобус зупинятиметься у різних мікрорайонах міста. Про це повідомляють на сторінці "Розумне довкілля. Хмельницький".

Графік зупинок екобуса у січні:

8 січня 9:00-17:00 – Південно-захід, Інститутська, магазин «Делікат»

9 січня 9:00-17:00 – Заріччя, кафе «Старий млин»

12 січня 12:00-17:00 – Виставка, Проспект Миру, МАУП

13 січня 12:00-17:00 – Ружична, магазин «Пан Диван»

14 січня 9:00-17:00 – Центр, вулиця Шевченка, магазин «Сільпо»

15 січня 9:00-17:00 – Дубове, Козацька, 54/2, ДНЗ №1

16 січня 9:00-17:00 – Озерна, мазанин «Дана»

19 січня 12:00-17:00 – центр, Філармонія

20 січня 12:00-17:00 – Гречани, СКЦ «Плоскирів»

21 січня 9:00-17:00 – Південно-захід, Львівське шосе, магазин «АТБ»

22 січня 9:00-17:00 – Ракове, Гарнізонна, магазин «Контакт»

23 січня 9:00-17:00 – Центр, ТЦ «Дитячий світ»

26 січня 12:00-17:00 – Озерна, Залізняка,4, аптека

27 січня 12:00-17:00 – Виставка, Політехнічний коледж

28 січня 9:00-17:00 – Заготзерно, магазин «Взуття для вашої родини»

Що відомо