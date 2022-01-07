"Проліска" відновила роботу електрокарів на КПВВ "Станиця Луганська"

Гуманітарна місія "Проліска" відновила роботу електрокари на КПВВ "Станиця Луганська". Про це Суспільному розповіла керівниця гуманітарного центру Катерина Артьомова.

"Едектрокари повернулися на маршрут та здійснюють безкоштовні соціальні перевезення осіб з числа вразливих категорій населення", — розповіла Катерина Артьомова.

Додала, що електрокари перевозять людей на КПВВ "Станиця Луганська" щодня з 8:00 до 16:00.

Що відомо

Два гольфкари зняли з маршруту через ожеледицю на КПВВ.

Соціальні перевезення на електрокарах на контрольному пункті в’їзду-виїзду здійснюються безкоштовно гуманітарною місією "Проліска" для вразливих категорій населення: осіб з інвалідністю, немобільних чи мало мобільних осіб, вагітних жінок та малолітніх дітей до 3-х років у супроводі однієї дорослої особи.

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