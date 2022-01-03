Відсьогодні гуманітарна місія "Проліска" тимчасово знімає з маршруту електрокари на КПВВ "Станиця Луганська". Перевозити людей не можуть через ожеледицю. Про це Суспільному розповіла керівниця гуманітарного центру Катерина Артьомова.

"Ми зняли два гольфкари з маршруту через те, що небезпечно сьогодні курсувати на КПВВ, тому що дорога не прочищена, усе зледеніло. Утворилися горбики з льоду. Їздити до 31-го числа ми з труднощами, але могли. На сьогоднішній день, на жаль, через те, що була плюсова температура, а сьогодні вночі у нас було мінус 13, за ці дні абсолютно нічого не чистилося", — додала Катерина Артьомова.

Зв’язатися з управлінням розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області нам не вдалося, на телефонні дзвінки не відповіли.

Загалом, за словами речниці Луганського прикордонного загону Тетяни Летошко, з тимчасово окупованої території України до підконтрольної території 31-го грудня прослідувало 393 особи, у зворотній бік – 551. Сьогодні станом на 16-ту годину з підконтрольної території України пройшло 563 громадян, у зворотній бік – понад 800.

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