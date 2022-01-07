6 січня, в Апостолово, що на Дніпропетровщині, знайшли тіло мертвої жінки. За словами речниці криворізького управління поліції Ангеліни Крадожон, під час судово медичної експертизи на тілі виявили 12 колото-різаних ран.
Речниця каже: особу жінки не встановили, приблизно 35-40 років, з ознаками насильницької смерті.
Затримали 29-річного підозрюваного.
Поліція відкрила кримінальне провадження за умисне вбивство.
Підозрюваному загрожує - до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Слідство триває.
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