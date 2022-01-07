На Закарпатті в пожежі загинув 76-річний чоловік

В місті Іршава 6 січня сталося загорання у приватному будинку. Внаслідок пожежі загинув 76-річний чоловік, — повідомив Суспільному речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп.

За його словами, загорання в житловому будинку помітили сусіди, які близько 11-ї години викликали пожежників. До приїзду рятувальників сусіди намагалися загасити вогонь самостійно.

"На пожежі виявили тіло 76-річного власника будинку. Вогонь пошкодив спальну кімнату на площі 2 кв.м. та частину домашнього майна", — розповів Федір Філіп.

Причини пожежі та збитки наразі встановлюють правоохоронці.

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