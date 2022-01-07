У Чернівцях горіла квартира в багатоповерхівці. Чоловік обпік руки

У Чернівцях на вулиці Проспект Незалежності загорілась квартира в п'ятиповерхівці. Вогонь розповсюдився на 25 квадратних метрів приміщення.

Про це Суспільному сказав прессекретар управління ДСНС області Сергій Бабчук.

Квартира загорілась 7 січня. З будинку евакуювали 12 людей, ще трьох вивели з задимлених приміщень. Одну людину з опіками шпиталізували до лікарні швидкої допомоги. У приймальному відділенні Суспільному повідомили, що чоловік обпік руки.

Пожежу ліквідували. За словами Бабчука, причину загорання встановлюють.

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