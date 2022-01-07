Британія заявила про зіткнення російського човна з її фрегатом у 2020 році

Наприкінці 2020 року російська субмарина зіткнулася з гідролокатором британського фрегата HMS Northumberland у водах Шотландії. Міністерство оборони Британії підтвердило факт зіткнення лише зараз.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначається, британський фрегат займався відстеженням місця перебування російського підводного човна на півночі Атлантичного океану. В цей час човен врізався в гідролокаційне обладнання корабля. Перед зіткненням британські військовослужбовці помітили перископ підводного човна на поверхні.

У Міноборони Британії не вважають, що зіткнення було навмисним. Зазначається, що після аварії російський човен був змушений повернутися в порт Шотландії, щоб замінити пошкоджене обладнання. Цей епізод став публічним через те, що на той момент на борту британського фрегата перебувала знімальна група телеканалу Channel 5, яка знімала телешоу Warship: Life at Sea. Вона зафіксувала момент зіткнення на відео.

Що відомо

13 грудня 2021 року у Балтійському морі біля узбережжя Швеції зіткнулися два вантажних судна Данії та Британії.

У червні 2021 року ВВС опублікувало відео журналіста Джонатана Біла, зняте ним на борту британського есмінця Defender, який переслідували російські військові у Чорному морі біля Криму.

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