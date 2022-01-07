У Херсоні діти з батьками зустрічали Різдво з патрульними поліцейськими

Для дітей відкрили спеціально облаштований дорожніми знаками ігровий майданчик, де можна було вивчити правила дорожнього руху, покататися на патрульному авто, увімкнути сирену та більше дізнатися про роботу поліцейських.

Батьки з дітьми фотографувалися у тематичній фотозоні. Також на херсонців чекали різдвяні подарунки - книжки з навчальними іграми. Тетяна прийшла на свято з родиною, її син обрав собі подарунок-книжку.

"Дуже цікава книжечка, дивіться які є завдання. Можна це все покрутити, ну мені, наприклад, подобається. А дитині, мабуть, треба буде розказати більше вдома вже. Тут є загадки", - говорить Тетяна.

Суспільне Херсон

На площі можна було приміряти бронежилет та спеціальний шолом. Одягнути протигаз наважувалися не всі. Також херсонці могли поспілкуватися з поліцейськими роти ТОР. Інспектор роти Анатолій Володін, розказує присутнім про особливості екіпіровки бійців.

Суспільне Херсон

"Це бронежилет, який захищає від калібру 9/18 пістолетного патрона. Шолом захисний, захищає голову та обличчя поліцейського від різних предметів, каміння, скла, петард тощо. Це палка гумова для затримання і захисту поліцейського від нападу. І протигаз з фільтром, захищає від шкідливих речовин, які потрапляють в повітря. Типу газу перцевого, сльозогінної дії та диму" - розповідає інспектор роти ТОР Анатолій Володін.

Інспекторка патрульної поліції Алла Ненько говорить, що працює вже понад п’ять років. Раніше не могла уявити, що стане поліцейською, - говорить жінка. За її словами, свою роботу вона любить.

"Зараз дитячі канікули, тому діткам обов’язково розказуємо, як правильно переходити дорогу, ще й для дорослих є локація у нас – алкоокуляри, для того, щоб у безпеці випробувати як воно у нетверезому стані керувати автомобілем. Для того, щоб вони зрозуміли, як це небезпечно", - розповідає Анна Ненько.

За словами жінки, такий захід вирішили провести для того, щоб діти могли проводити зимові канікули безпечно.

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