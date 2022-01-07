На Херсонщині розшукали 15-річного хлопця, який пішов з дому в місті Берислав

На Херсонщині понад добу тривали пошуки 15-річного хлопця, який пішов з дому в місті Берислав і не повернувся. Поліцейські розшукали його у Каховці.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

Працівники Каховського та Бериславського районних відділів поліції опитали друзів хлопця, перевірили ймовірні адреси його перебування. Потім до них надійшла інформація, що підліток може знаходитися у місті Каховка. За кілька годин правоохоронці знайшли його. Він хотів автобусом поїхати в інше місто.

Наразі хлопець в Бериславі. Поліцейські з’ясовують, які причини спонукали хлопця до втечі з дому.

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