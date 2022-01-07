Що допомагає волонтерам не втрачати ентузіазм та як на Черкащині працюють волонтерські організації – дізналося Суспільне.

Всеукраїнський волонтерський рух із забезпечення ресурсами українських військових, які з 2014 року стримують російську збройну агресію, виник стихійно з початком військового конфлікту в різних регіонах України.

Суспільне Черкаси Прапор – подарунок для волонтерів від військових

Канівщина

У Каневі започаткували волонтерський центр сім років тому, аби допомагати військовим. Відтоді щодня волонтери працюють по п'ять годин, розповіла керівниця центру Наталія Шульга. Волонтери плетуть сітки, шиють білизну, подушки, а ще збирають харчі.

Смілянщина

У Смілі з 2014-го року допомагає бійцям на сході України священник Михайло Шевчук. Разом зі своїми землячками він створив "пиріжковий батальйон" та допомагає бійцям на фронті.

Сам Михайло Шевчук – митрофорний протоієрей церкви Різдва Святого Івана Хрестителя Православної Церкви України, волонтерську діяльність розпочав у 2004-му:

"Із Помаранчевої революції я волонтерив, коли потрібно було допомогти мітингувальникам. А після того, як у 2014-му російські війська вдерлися у нашу державу, плавно із Майдану ми почали на допомогу воїнам".

Черкаси

У Черкасах із 2014 року працює "батальйон" із виготовлення сіток "Черкаські павучки". Втім із восьми підрозділів нині залишилося лише два. Нині там працює близько тридцяти осіб, розповіла Суспільному координаторка батальйону Ірина Апілат.

Втім, як би не було складно, головне у волонтерській праці – не втрачати ентузіазму та бути дружніми й згуртованими, поділилася волонтерка з Черкас Валентина Ткаченко.

Що відомо

За інформацією Черкаської міськради, у Черкасах існує щонайменше чотири великі волонтерські центри, де збирають допомогу для військових.

В Україні в березні 2021 року запустили волонтерську платформу, щоб об’єднати всі волонтерські можливості країни в одному місці.

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