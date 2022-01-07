У Миргороді відбувся різдвяний велозабіг

У місті Миргород на Полтавщині 7 січня влаштували велозабіг. Долучились до нього понад 50 учасників. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу муніципальних ініціатив Миргородської міськради, який і займався організацією заходу, Тетяна Усик.

Дистанцію в три та п’ять кілометрів на вибір долали на території миргородського курорту. Крім бігу, її можна було пройти чи проїхати велосипедом, розповіла Тетяна Усик.

За її словами, цьогоріч учасники акції переважно обирали біг. Такий захід на Різдво у Миргороді влаштовують усьоме.

Тривав забіг близько години. Участь у ньому взяли понад 50 учасників, віком від трьох до 80 років, додала Тетяна Усик.