На Херсонщині в День Різдва народився хлопчик

Вранці 7-го січня, в селищі Перемога, під час транспортування у кареті швидкої допомоги жінка народила хлопчика.

Про це повідомляє заступниця головного лікаря з оперативної роботи обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Інесса Чамлай на сторінці Facebook.

У повідомленні йдеться, що пологи у жінки приймала фельдшерка Марія Кудря, а допомагав їй водій швидкої Халіл Веліуллаєв. Чоловік тримав на руках дитину, поки фельдшерка надавала допомогу жінці. Коли її стан стабілізувався, медики доставили матір з новонародженим хлопчиком до лікарні.

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