Два снаряди та бомбу часів Другої світової війни знайшли на Одещині

В Одеській області 5 грудня піротехніки вилучили та знешкодили два артилерійські снаряди калібру 85 мм і 105 мм та авіаційну бомбу ФАБ-100 часів Другої світової війни. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

Предмети знайшли під час проведення земляних робіт за межами села Великодолинське Одеського району та під час прибирання в Білгород-Дністровському районі на цвинтарі в селі Зоря – повідомили в ДСНС.

ДСНС в Одеській області

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