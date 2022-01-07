На вулиці у Харкові знайшли мертве немовля

Біля під'їзду будинку по вулиці Єсеніна у Шевченківському районі Харкова знайшли тіло немовля у пакеті.

Про подію поліцейським повідомили 6 січня близько 21:30. Правоохоронці обійшли квартири житлових будинків, опитали місцевих мешканців, встановили, де розташовані камери відеоспостереження.

За попередньою інформацією, мати немовля — 22-річна студентка одного з харківських вишів, повідомляє поліція Харківщини. Вона іноземка, мешкає у багатоквартирному будинку, біля якого виявили тіло дитини. Жінку госпіталізували до лікарні. У якому вона стані, не уточнюється.

Тіло немовля направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Слідчі розслідують випадок за статтею "умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини". Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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