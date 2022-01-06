Державне бюро розслідувань в ході слідчих дій з'ясувало, що п'ятий президент України Петро Порошенко замовив квитки на літак 17 грудня за кілька годин до спроби слідчими вручити йому повістку для участі у процесуальних діях — захист політика називає висновки ДБР "карколомними", повідомляє пресслужба відомства.

"В ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат Петро Порошенко придбав о 19.04 17 грудня — через кілька годин після того, як слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик" — йдеться у повідомленні.

Таким чином слідство спростовує слова адвоката, що закордонна поїздка була запланована заздалегідь.

"Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності. Органи слідства чекають на повернення Порошенка П.О. для проведення відповідних слідчих дій", — зазначили у відомстві.

У відповідь на заяву відомства адвокат Порошенка Ігор Головань зауважив, що висновки про купівлю помічниками квитків є "карколомними".

"Президент Зеленский остаточно перетворив ДБР на зливний бачок типу Бігуса. У черговому анонімному тексті хтось у ДБР робить карколомні висновки з того, коли помічники Петра Порошенка купили йому квитки", — написав правозахисник у Facebook.

Що відомо

П'ятий президент Петро Порошенко, якого українські правоохоронці підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу — у державній зраді та сприянні тероризму, повернеться в Україну 17 січня.

ДБР викликало Порошенка на допит 20 і 23 грудня, але той поїхав за кордон. У відеозверненні з Польщі п'ятий президент заявив, що повернеться в Україну в січні.

"Вугільна справа" стосується 2014-2015 років, коли через окупацію Росією Донбасу Україна опинилась на межі енергетичної кризи. Тоді було вирішено закуповувати вугілля з Південно-Африканської Республіки. За даними СБУ, РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні "посилити власну енергонезалежність". Тому, за посередництва Медведчука, відбулася змова з вищими посадовими особами України, які створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Урешті контракти з ПАР були зірвані, це спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в Україні.

Як стверджує СБУ, протягом 2015 року за поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей бойовикам самоназваних "ЛНР" і "ДНР" було перераховано не менше 200 млн гривень, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,16 млрд гривень.

У нібито розмовах Медведчука, які фігурують у "вугільній справі", з представниками Кремля ймовірно фігурують прізвища колишнього президента Петра Порошенка, ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, а також ексглави Адміністрації президента (2014-16) Бориса Ложкіна.

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