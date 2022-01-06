Прикордонники відділу "Ужгород" виявили 6 січня вісім громадян Непалу, які намагалися потрапити до Словаччини. Про це Суспільному розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

За її словами, напередодні вони проживали в одному з хостелів міста і виїхали автомобілями у невідомому напрямку.

"Правоохоронці посилили охорону кордону додатковими нарядами і почали пошуки. У підсумку затримали вісьмох іноземців на околиці Ужгорода. З’ясували: їх привезли туди двома таксі, далі вони прямували лісом пішки", — розповіла речниця.

ФОТО: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

За її словами, наразі затриманих доправили у спецприміщення прикордонного відділу "Ужгород". Всіх іноземців мають притягнути до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону. Їхні справи передадуть до суду.

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