90 років як народився Умберто Еко. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

5 січня минуло 90 років від дня народження італійського письменника Умберто Еко. Суспільне пригадало творчість літератора, його уважність до деталей, величезну бібліотеку та інші речі, за які люблять письменника.

Італійський письменник писав кожен роман по шість років. На "Маятник Фуко" у нього пішло вісім років життя.

Еко вивчав всі деталі, що могли стосуватись сюжету, головних героїв чи епохи, в якій відбуваються події. Окрім романів, Еко писав книжки для дітей та є автором власного коміксу.

У міланській квартирі письменник зберігав близько 30 тисяч книжок. При цьому старі книжки зберігались в окремій кімнаті з певною температурою, щоб вони не псувались.

Умберто Еко також є автором книги "Як написати дипломну роботу". Це – дотепний посібник для студентів.

Окрім того, письменник відомий як фахівець зі семіотики, науки про знаки і символи. Еко досліджував відкритість і багатозначність символів, які читач інтерпретує та стає співучасником творчого процесу.

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