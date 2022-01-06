Програма з придбання житла людям з інвалідністю на візках: як це працює у Сумах

Двом сумчанам з міського бюджету перерахували по 150 тисяч гривень на придбання житла у рамках програми допомоги людям з інвалідністю, що рухаються на колісних візках. Умова участі у програмі – наявність власного житла, яке можна продати та додати до виділених коштів. Продати старе житло і купити нове людина на візку має протягом року з моменту перерахунку їй суми. Як програма діє на практиці, дізнавалось Суспільне.

Як живе Максим Лапін

По кімнаті, де рідні облаштували для нього робочий стіл, санвузол та ванну, Максим Лапін пересувається за допомогою ходунків. Наприкінці 2021 року з мерії на його рахунок прийшло 150 тис грн. - на придбання житла.

Про своє нинішнє помешкання Максим розповідає так: "Це була комунальна квартира, в кожній кімнаті - по сім’ї. Мені вона дісталася по документу дарування від родичів. Будинок аварійний, і за ринковою ціною я цю квартиру не продам".

За словами чоловіка, будинок в якому він проживає, перебуває в аварійному стані, але офіційно це не визнано.

Скільки може коштувати житло для Максима

Директор рієлторської компанії Ярослав Ронь розповів Суспільному, що таке житло, як у Максима Лапіна, на цей момент може коштувати 150-170 тисяч гривень.

"На жаль, навіть однокімнатну квартиру зараз під його вимоги - а це перший поверх, це доступність і дворових проїздів, все, з чим пов’язане життя візочника - в Сумах навряд чи можна купити", - говорить він.

Нині, за словами Ярослава, однокімнатна квартира для потреб Максима може коштувати близько 20 тис доларів, тобто приблизно 500 тисяч грн.

Тобто, якщо скласти те, що Максим отримав від міської ради - 150 тис гривень та вартість його нинішнього житла - 150 тисяч гривень, він не зможе придбати нову квартиру, яка б підходила для нього за усіма умовами.

Чому міська рада виділила саме таку суму

З яких розрахунків виходили, призначаючи таку суму, розповіла заступниця директора департаменту соцзахисту населення міської ради Алла Котляр.

"150 тис грн – з розрахунку і можливостей бюджету громади, і враховуючи те, що у нас у 2018 році було таке звернення, тоді іще програма не працювала, але особа також продала своє житло. Обласний бюджет надавав 100 тис грн. і міський бюджет надав 100 тис грн. Я не можу сказати саме за Максима, я не знаю, за скільки він продасть своє житло", - сказала вона.

Збір коштів на житло

Підприємець Дмитро Кулібабін у серпні 2020 року допомагав Максиму, коли у нього вкрали візок, яким він рухався містом. Тоді він разом з небайдужими сумчанами зібрав кошти для купівлі нового.

"Після того, як ми робили збір на купівлю візка, у нас лишилися гроші, які зараз лежать на благодійному фонді. Там близько 120 тис грн. Плюс, ті гроші, які зараз виділила Сумська міська рада на купівлю квартири, це іще 150 тис грн. і всього виходить 270 тис грн. є. Плюс, плануємо у найближчі декілька місяців дозібрати, можливо, близько 150-200 тис грн, яких не вистачає, для того, щоб розглядати якесь підходяще житло", - сказав він.

Максиму 40 років, і він мріє створити свою сім’ю. Тому три роки тому звернувся до мерії, щоб допомогли придбати житло на першому поверсі, де можна зробити пандус для заїзду на візку, який йому купили волонтери.

"Ця програма, я вважаю, чудова. З’явилась вона за моєю ініціативою. Я радий, але ще проблем багато з цього питання, як все вирішиться, тоді тільки можна буде сказати: ура!", - сказав він Суспільному.

Що відомо

За словами Алли Котляр наразі заявки на участь у програмі подали четверо мешканців громади. Всього людей з інвалідністю такої категорії у Сумській тергромаді близько 700.

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