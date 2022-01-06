Жителів Херсонщини вчать, як виготовляти різдвяних павуків

Різдвяний павук – прикраса української оселі. Як його робити та звідки він з’явився на Херсонщині, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Для того, щоб зробити таку різдвяну прикрасу, потрібно мати терпіння. Це - кропітка робота, говорить майстриня Таїсія Бецун.

"Нам потрібно взяти 12 соломинок однакового розміру клади ось такі трикутнички. Потім зв’язувати між собою і виходить такий ромбик. На одного павучка з 5 ромбиками нам потрібно 60 соломинок різного розміру", - каже майстриня.

Фото: Суспільне Херсон

Наразі у Херсонській світлиці обласного центру народної творчості представлені павуки, виготовлені майстринями різних територіальних громад. Ці прикраси різні за формою і складністю виконання та зроблені з великої кількості дрібних деталей. Наталія Вигоднер, начальниця інформаційного відділу центру, говорить, ця прикраса веде свою історію із дохристиянських часів.

"Є така дохристиянська космогонічна колядка стародавня українська «Ой як же ж було із давна віків» . Там говориться про те, що коли не було ще ні неба, ні землі, а були тільки брати павутинники, які раду радили, як же цей світ заснувати. Це за дохристиянських врувань", - каже начальниця інформаційного відділу обласного центру народної творчості.

Мають різдвяні павуки і свою християнську легенду, пов’язану з народженням маленького Ісуса, продовжує Наталія Вигоднер.

"А вже в християнстві теж існує легенда про павучка. Це момент, коли солдати царя Ірода переслідували немовлят і вбивали, то ту печеру, де переховувалась Матір Божа з Ісусом, павучки заснували так, що солдати подумали, що давно ніхто туди не заходив", - розповіла Наталія Вигоднер.

Фото: Суспільне Херсон

Одна з учасниць майстер-класу Тетяна Марченко говорить, тільки недавно дізналася, що така різдвяна прикраса існує.

"Уперше різдвяного павука я побачила вчора, коли прийшла на майстеркласи до Таїсії. Це було настільки незвичайно цікаво, що я захотіла сама спробувати. Пані Таїсія та пані Наталя так цікаво розказували про наш традиції. Ось у 47 років я вперше побачила різдвяного павука. Хочу зробити його віднести на роту як амулет на щастя вдачу мені і моїм колегам", - розповіла Тетяна Марченко.

Уляна прийшла на майстер-клас. Каже, їй подобається робити витвори своїми руками. Це дуже надихає на вчинки, і вона хоче подарувати його своїй мамі на Різдво.

Різдвяний павук з’явився на Херсонщині завдяки першим переселенцям із західних та центральних областей України, які привезли із собою на південь і свої різдвяні традиції. І хоча згадок про нього в історії сіл Херсонщини небагато, сьогодні традиція плетіння павука набирає популярності, говорить Наталія Вигоднер.