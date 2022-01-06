Як хмельничани витрачають тисячу, отриману за вакцинацію від COVID-19

У Хмельницькому вдвічі збільшилась кількість покупців у книжковому магазині, каже керуюча закладом Оксана Франскевич. За її словами, половина із відвідувачів книгарні користуються ковідною тисячею з віртуальної картки. У яких закладах з початку року збільшився відсоток з відвідування й з оплати ковідною тисячею, та що можна зробити, коли кошти ще не надійшли на віртуальну картку, Суспільне дізнавалося.

Не вперше користується ковідною тисячею житель обласного центру Дмитро. Каже, вдруге за віртуальні кошти відвідує кінотеатр: "Отримав другу дозу, вирішив скористатися "Дією", отримав ковідну тисячу. І так, як полюбляю ходити в кіно, то думаю, що це приємна нагода сходити і витратити її на це".

25 відсотків відвідувачів користуються віртуальною карткою для розрахунку за сеанс кіно в одному із кінотеатрів Хмельницького, розповідає менеджер з маркетингу Володимир Данілов. Додає: "Січень взагалі є місяцем, коли найбільше є відвідувачі. Але також ми спілкувалися з колегами по цеху: дійсно, прослідковується збільшення людей в кінотеатрах, і люди активно використовують ці гроші".

Від початку року до другого січня, говорить Володимир Данілов, в кінотеатрі поставлений рекорд по відвідуванню сеансів кіно: "І ми от думаємо, що весь січень продовжиться у такому темпі. У нас, загалом, в кінотеатрі є 7 залів. Завантаженість це 500 місць. І, дійсно, ми спостерігаємо те, що всі зали на вихідні будуть зайняті. І, дійсно, дуже багато людей".

За його словами, працівникам кінотеатру щодня доводиться пояснювати відвідувачам, як можна скористуватися ковідною тисячою з віртуальної картки у кінотеатрі: "Багато людей звертаються до нас за допомогою про те, чи можна скористатися, як нею скористатися - чи тільки квитки, чи можна снеки, попкорн на барі використати. І, звісно, ми людям відповідаємо. Це всі канали, соцмережі, на сайт нам пишуть, телефонують. Люди, дійсно, активно цим цікавляться".

Вперше ковідною тисячею в книжковому магазині розраховувалась жителька обласного центру, яка не захотіла називати своє ім'я. За віртуальні кошти, каже, купила три книги.

За словами керуючої книжковим магазином Оксани Франскевич, удвічі збільшилась кількість відвідувачів у їх книгарні: "Впродовж останнього місяця, коли люди почали отримувати ковідну тисячу на картку, мабуть, потік покупців збільшився в рази, певно, вдвічі. Ми очікували, звичайно, такий наплив, але ми думали, що це будуть постійні клієнти. А зараз впродовж останнього місяця приходять люди, які вперше відвідують магазин і купують книжки".

За її словами, половина із відвідувачів книгарні користуються ковідною тисячею: "Оскільки в листопаді місяці були такі обмеження карантинні, це було важко і для книгарень, і для бізнесу. То зараз це дуже приємно, що люди прийшли і мали можливість скористатися тисячею. Серед відвідувачів приблизно половина на половину - це люди, покупці, які розраховуються ковідною тисячею".

Швидкість надходження ковідної тисячі залежить від кількості осіб, які зареєстрували картку у відповідному банку, розповіла головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації та культури Вікторія Остапюк. Пояснює: "Якщо людина зареєструвалася до 19 грудня, але кошти на даний момент ще не надійшли, насамперед, необхідно перевірити у застосунку "Дія" актуальні заявки. Для цього необхідно перейти у застосунок, вибрати категорію послуги, потім є-Підтримка. Якщо заявка є актуальною, тоді необхідно ще чекати".

За словами Вікторії Остапюк, усю суму коштів необхідно використати впродовж чотирьох місяців з дня надходження тисячі. У разі не використання кошти повертаються до державного бюджету. Вікторія Остапюк додає: ковідну тисячу люди можуть витратити у таких установах як книжкові магазини, кінотеатри, театри, спортзали, музеї, концерти, залізничні квитки та авіаквитки по Україні.

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