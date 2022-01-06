У Сватовому долають наслідки ожеледиці

Третю добу поспіль у Сватівській громаді розчищають дороги від снігу та посипають тротуари протиожеледною сумішшю. Нині на вулицях та автошляхах місцевого значення працює міське комунальне підприємство та підрядник із Кремінського району.

Голова громади Віта Сліпець розповіла Суспільному, що людей та техніки для ліквідації наслідків негоди не вистачає.

"Працює 4 одиниці техніки і 12 працівників "Благоустрою", але в нас ще заключені договори із фермерськими господарствами на сільських територіях. На початку сезону у нас було заготовлено 300 тонн протиожеледищної суміші. За три дні висипано 100 тонн", — додала голова Сватівської ОТГ.

Житель Сватового Сергій Євтушенко розповів журналстам, що не всі пішохідні доріжки посипані

"Посипається як – центральні вулиці і все", — додав Сергій.

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Метеорологиня Наталія Білоглазова розповіла, що ожеледиця сталась через снігопади та коливання температури.

Як розповіла Суспільному начальниця метеорологічної станції "Сватове" Наталія Білоглазова, цієї ночі у Сватовому слід очікувати невеликий дощ зі снігом та температурою від мінус 3 до плюс 2 градусів. 7 січня відлига триватиме, а зниження температури до мінус 5 – 10 градусів морозу прогнозують на 8 та 9 січня. Опадів в ці дні не передбачається.

За словами директорки міського народного дому "Сватова Лучка" Олени Рибалки, сьогодні через погоду заплановані масові Різдвяні заходи довелось перенести.

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