Ввечері прийшла з роботи, а вранці дізналася, що звільнена. Про це кореспондентам Суспільного розповіла доглядачка музейної експозиції Білозерського музею. Чому так трапилося, розбиралася знімальна група Суспільного.

Думала, що допомагає своїй Білозерській громаді економити гроші, коли погодилася на місячну відпустку власним коштом, а насправді залишилася без роботи, розказує доглядачка музейної експозиції Білозерського музею Любов Сахно.

"30 листопада проходить сесія, а наступного дня мені і не тільки вручають персональне попередження на звільнення. Я його не підписую. Мотивують це нестачею коштів. Можливо, я б у це і повірила – в країні зараз тяжко з фінансами. Але приходжу я 1 листопада і зовсім випадково знаходжу накладну на тонну вугілля. Значить, ви опалювальника скоротили, коштів немає, а тонну вугілля ви дали. Як це?", - розказує Любов Сахно.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Про скорочення підлеглих керівники закладів не були попереджені, говорить завідувач Білозерського музею Олег Волошин

"Мене, як керівника установи не попередили, що такі питання будуть вносити. Наступного дня нас викликали до керівництва та сказали, щоб ми робили накази, попереджали працівників про це рішення. Музей отримав грант від Українського культурного фонду і ми зробили реорганізацію музею, оновили виставки, зробили багато цікавих інтерактивних експозицій. І тепер буде дуже складно, якщо не сказати просто неможливо, проводити музейну роботу так, як це повинно бути. Музейний доглядач – це людина, яка постійно має перебувати в залі", - каже Олег Волошин.

Це - оптимізація витрат бюджетних грошей, говорить начальниця управління культури, освіти, молоді та спорту Білозерської селищної ради Ірина Козльонкова.

"Ситуація нормальна, нічого такого не сталося. Ліквідації немає ні закладів культури, ні закладів освіти і не буде. По Будинках культури сільських вивели вакантні посади, а по бібліотеках ми виводимо посади бібліотекарів. Але у нас є публічна бібліотека, розташована в Білозерці, яка розробила графік прийому громадян на селі. Разом із юристом ми попередили людей про звільнення за три місяці. Все йде планово, все законно, прийняте рішення сесією", - говорить Ірина Козльонкова.

Загалом тоді на сесії були одночасно скорочені 34 посади працівників культури, говорить ексдепутатка селищної ради, членкиня громадської організації "Трансформація" Ніна Хороняк. Жінка продовжує, гроші, які оптимізують на культурі, планують витратити на апарат селищної ради

"Минулого року планували витратити на утримання селищної ради 16 мільйонів, фінансовий відділ – приблизно 800 тисяч і близько 3 мільйонів на управління освіти. Цього року на апарат селищної ради – 22 мільйони. І збільшується на утримання фінансового відділу. Ці три заклади є комунальними, утримуються за рахунок місцевого бюджету. До 2021 року в нас не було цих комунальних закладів. Це все було в одному апараті селищної ради. І все це утримувалося за 8 мільйонів. Зараз це до 30 мільйонів, при тому, що надходжень усього планується", - розповіла Ніна Хороняк.

Секретарка селищної ради Білозерки Олена Козачек, яка наразі виконує обов’язки голови, була у робочому відрядженні, тому її коментар одразу отримати ми не змогли. Ми відправили інформаційний запит. Відповідь оприлюднимо, як тільки вона буде у редакції. За словами Любові Сахно, вона планує для вирішення ситуації звернутися до суду.

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