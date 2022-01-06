Внутрішні реформи в Україні — частина спротиву РФ — Боррель

Внутрішні реформи в Україні є частиною спротиву зовнішньому "тиску" збоку Росії, заявив під час візиту до України 6 січня Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив кореспондентці Суспільного.

"Ми вважаємо, що сильніша Україна, більш демократична Україна з більш ефективними інституціями, з більш незалежною судовою владою – це те, що дасть Україні стійкість, яка необхідна для того, аби витримати тиск Росії", – заявив Боррель

Жозеп Боррель також заявив, що ЄС підтримує зусилля уряду України з реформування судової гілки влади та закликав до подальшого реформування.

Що відомо

За даними міжнародної неурядової організації World Justice Project, Україна у 2021 році посіла 74 місце зі 126 країн за рівнем верховенства права.

Також в Україні досі не обрали голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. США і ЄС не раз закликали до прозорого завершення конкурсу, щоб САП не лишалася без очільника. Однак до кінця 2021 року конкурс так і не завершився.

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